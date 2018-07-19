Uzun, Yenice’de çalışmaları inceledi

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun’a Yenice ziyaretinde AK Parti Yenice İlçe Başkanı Yılmaz Kırık, Yortan Belde Belediye Başkanı Yılmaz Tiryaki, AK Parti Yenice Yönetim Kurulu üyesi Aykut Hacıyirmibeşoğlu, İl Özel İdaresi Yol Şube Müdürü Özgür Bülbül, Maden Mühendisi Orhan Nallı, Yenice Köy Yolları Sorumlusu Rafet Çelik eşlik etti.

Yenice’de devam etmekte olan Güney-Tır-Hisar köyü grup yolu ve Çeltik Köyü Göktepe yaylası yolunda çalışmaları inceledikten sonra kısa bir açıklama yapan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, “Yenice’de yol çalışmalarını yerinde inceledik. Güney-Tır-Hisar Köyü grup yolunda inceleme yaptık. Burada yol genişletme çalışmalarımız vardı. Kompresör de kurmuştuk. Grup yoluna bakarak yoldaki çalışmaları inceledik. Daha sonra Çeltik Köyü Göktepe Yaylası yoluna gittik. Büyük şenliklerin yapıldığı Göktepe yaylası yolu bizim içinde önemli bir yol. Çünkü hafta sonları gerçekten Göktepe Yaylasına ziyarete gidenler çok var. Ama Yenice’den ama Yenice dışından gelenler çok. Sevilen bir bölge, manzarası da çok güzel. Bu yolda da genişletme çalışmaları yaptık. Ekibimiz şuanda Çeltik Köyü Göktepe yolunda çalışmalarına devam ediyor. Dolgu çalışmaları yolla ilgili çalışmalar devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceledik. Çalışmalarımız Yenice’de devam edecektir” dedi.