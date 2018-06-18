Vahşet karşısındaki üzüntüsünü kara kalemle anlattı

Kısa bir zaman önce Sakarya’da ormanda dört bacağı kesilmiş halde bulunan yavru köpeğin ölümü Türkiye’de 7’den 70’e herkesi etkilemişti. Karabük’te TED Koleji’nde öğrenim gören 9. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Nehir Ersoy, ölen yavru köpekle ilgili kara kalem çalışması yaparak duygularını dile getirdi. Ersoy, yavru köpeğin bacağı kesildikten sonra yaşadığı acıyı, ameliyat masasındaki gözyaşlarını ve yaşaması için mücadele eden elleri gösteren bir çalışmaya imza atarak böyle bir vahşet karşısında yaşadığı üzüntüyü anlattı. Ersoy’un çalışması öğretmenleri ve arkadaşları tarafından büyük ilgi gördü.