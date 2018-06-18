Diğer
Kategoriler
18 Haziran 2018 20:43

Vahşet karşısındaki üzüntüsünü kara kalemle anlattı

Karabük’te 14 yaşındaki bir kız çocuğu Sapanca’da ayakları kesilmiş vaziyette bulunan ve ameliyat sırasında ölen yavru köpekle ilgili yaptığı kara kalem çalışması ile yaşadığı üzüntüyü anlattı.

Vahşet karşısındaki üzüntüsünü kara kalemle anlattı

18 Haziran 2018 20:43


Kısa bir zaman önce Sakarya’da ormanda dört bacağı kesilmiş halde bulunan yavru köpeğin ölümü Türkiye’de 7’den 70’e herkesi etkilemişti. Karabük’te TED Koleji’nde öğrenim gören 9. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Nehir Ersoy, ölen yavru köpekle ilgili kara kalem çalışması yaparak duygularını dile getirdi. Ersoy, yavru köpeğin bacağı kesildikten sonra yaşadığı acıyı, ameliyat masasındaki gözyaşlarını ve yaşaması için mücadele eden elleri gösteren bir çalışmaya imza atarak böyle bir vahşet karşısında yaşadığı üzüntüyü anlattı. Ersoy’un çalışması öğretmenleri ve arkadaşları tarafından büyük ilgi gördü.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARABÜK HABERLERİ
KARABÜK HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç