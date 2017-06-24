Vali Aktaş, Karabüklülere veda etti

İftara, TBMM eski başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, Belediye Başkanı Rafet Vergili, Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cihan Ulukaya, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve diğer protokol üyeleriyle, valilik personeli katıldı.

Törende kısa bir konuşma yapan Şahin, Vali Aktaş’ın kısa sürede çok iyi işler gerçekleştirdiğini, yeni görev yerinde de aynı başarıyı göstereceğine inandığını söyledi.

Belediye Başkanı Vergili ise Vali Mehmet Aktaş ile çok uyumlu bir çalışma ortamı yakaladığını, özellikle 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında önemli kararlar alarak sorunsuz atlatmada katkı sağladığını belirtti.

Karabük ve Karabüklüleri çok sevdiğini söyleyen Vali Aktaş ise, “ Bizlere görevler verilir bizler de onları yaparız. Bana güvenerek buraya gönderen devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum. Burada görev yaptığım süre içinde yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum. Hepinizi Allah’a emanet ediyorum." dedi.