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07 Ağustos 2018 18:29

Vali Çeber, Emekli Kent Proje alanındaki çalışmaları inceledi

Vali Kemal Çeber, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ihalesi gerçekleştirilen ve yapımı devam eden Emekli Kent Projesi kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Vali Çeber, Emekli Kent Proje alanındaki çalışmaları inceledi

07 Ağustos 2018 18:29


TOKİ tarafından ihalesi gerçekleştirilen ve Belen Mahallesinde yapımı devam eden bin 144 konutluk Emekli Kent Projesi inşaat alanında incelemelerde bulunan Vali Çeber, ESTA İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bayraktar ve Şantiye Şefi Bayram İnci’den çalışmalar hakkında bilgiler aldı.


Yükseklikleri zemin artı 4 kat olan konutların 833 adedi 2+1, 311 adedi ise 3+1 olarak inşa edilecek. Eski Türk evlerinin mimari dokusu dikkate alınarak tasarlanan projede, zemin kat seviyesinde yöresel taş kaplamalar, ahşap görünümlü fibercement kaplamalar, bina köşelerinde taş görünümlü fugalı kaplamalar, cumba görünümü veren çıkmalar, payandalar, söveler, dekoratif pencereler ve geniş balkonlar yer alacak.


Vali Kemal Çeber’e TOKİ Emekli Kent Proje alanında yaptığı incelemelerde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Öztürk, TÜED Karabük Şube Başkanı Celal Bulut ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.




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