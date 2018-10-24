Vali Çeber Eximbank Karabük Şubesinin açılması için destek istedi

Karabük Valisi Kemal Çeber Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ı makamında ziyaret ederek yurtdışında yapılacak yatırımlar ile ihracat amacına yönelik yatırım malları üretim ve satışının desteklenerek teşvik edilmesi amacıyla Eximbank Karabük Şubesinin açılması için destek istedi.

Ziyarette Vali Çeber'in yanı sıra AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Hakan Eren, TSO Yönetim Kurulu üyesi Suat Aksu, Demir Tüccarları Derneği Başkan Vekili Cemal Yüksel, Karabük Ticaret Odası üyesi Adnan Çebi ile Demir Çelik Haddeciler Derneği üyesi Pehlivan Baylan da yer aldı.

Gerçekleşen ziyarette konuşan Vali Çeber, yapılması planlanan yeni Karabük Gümrük Müdürlüğü hizmet binası başta olmak üzere, Demir Çelik sektörü, kentteki ticaret, üretim ve ihracat potansiyelinin artırılmasına yönelik yapılan çalışmalar ile ihracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının artırılması, girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması, ihracatçılar ve yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitler ile yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence sağlanması, yurtdışında yapılacak yatırımlar ile ihracat amacına yönelik yatırım malları üretim ve satışının desteklenerek teşvik edilmesi amacıyla Eximbank Karabük Şubesinin açılması yönünde Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan destek istedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a yapılan ziyarette Eximbank Bölge Müdürü Funda Baydar, Genel Müdür Özgür Volkan Ağar, İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Adem Başar, İthalat Genel Müdür Yardımcısı Cavit Özdem, Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş ve İthalat Şube Müdürü Aysel Kayaalp'den oluşan Ticaret Bakanlığı bürokratları da hazır bulundu.