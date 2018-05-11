Vali Çeber "Herkes engelli adayıdır"

Valilik toplantı salonunda gerçekleşen ziyarette, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen, Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şube Başkanı Muhittin Yılmaz, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinden ve Milli Eğitim Özel Eğitim Okullarından gelen öğrenciler, çocuklar, velileri ve kurum idarecileri yer aldı.

Engellilerin sorunlarını çözmek ve toplumda var olduklarının farkına varılması noktasında yaptıkları çalışmalara her zaman destek veren Vali Çeber’e teşekkür eden Başkan Yılmaz, dernek faaliyetleri hakkında da bilgiler verdi.

Engelliliğin doğuştan olabileceği gibi insan hayatının herhangi bir döneminde meydana gelebileceğini ifade eden Vali Çeber, “Bir kaza sonucunda da insan engelli bir birey haline gelebilir. Engelli olmak kişilerin tercihi değildir, her insan potansiyel bir engelli adayı olduğunu unutmamalı. Engelli vatandaşlarımızın karşılaştıkları sorunların çözümünde ve duyarlılığın artırılmasında katkısı olan resmi kurum ve kuruluşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve katkısı olan duyarlı tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.