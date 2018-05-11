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11 Mayıs 2018 12:52

Vali Çeber "Herkes engelli adayıdır"

Engelliler Haftası kapsamında, Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şube Başkanı Muhittin Yılmaz ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kurumlarda özel eğitim gören öğrenciler ve çocuklar Vali Kemal Çeber’e ziyarette bulundu.

Vali Çeber

11 Mayıs 2018 12:52


Valilik toplantı salonunda gerçekleşen ziyarette, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen, Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şube Başkanı Muhittin Yılmaz, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinden ve Milli Eğitim Özel Eğitim Okullarından gelen öğrenciler, çocuklar, velileri ve kurum idarecileri yer aldı.


Engellilerin sorunlarını çözmek ve toplumda var olduklarının farkına varılması noktasında yaptıkları çalışmalara her zaman destek veren Vali Çeber’e teşekkür eden Başkan Yılmaz, dernek faaliyetleri hakkında da bilgiler verdi.


Engelliliğin doğuştan olabileceği gibi insan hayatının herhangi bir döneminde meydana gelebileceğini ifade eden Vali Çeber, “Bir kaza sonucunda da insan engelli bir birey haline gelebilir. Engelli olmak kişilerin tercihi değildir, her insan potansiyel bir engelli adayı olduğunu unutmamalı. Engelli vatandaşlarımızın karşılaştıkları sorunların çözümünde ve duyarlılığın artırılmasında katkısı olan resmi kurum ve kuruluşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve katkısı olan duyarlı tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.




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