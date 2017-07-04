Vali Çeber ilçe ziyaretlerine Eflani ile başladı

Ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere kurum müdürleri ile birlikte Eflani ilçesini ziyaret eden Vali Çeber, Eflani Kaymakamı Seyfullah Ordueri’den ilçenin genel durumu, yürütülen projeler ve ilçenin ekonomik yapısı hakkında brifing aldı.

Daha sonra beraberindeki heyet ile birlikte Eflani Belediyesi’ni ziyaret eden Vali Çeber, Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul’dan belediyenin yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Tarihi Taşhan ve Eflani Ortakçı Göletinde de incelemelerde bulunan Vali Çeber daha sonra Eflani İMKB Çok Programlı Lisesi Konferans Salonunda Eflani ilçesinin mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantıda İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun tarafından daha önce yapılan toplantılarda muhtarlarımızın dile getirdiği sorunların durumu hakkında geniş bilgiler verdi.

Eflani ilçe ziyaretine devlet hastanesinde yaptığı incelemeler ile devam eden Vali Çeber, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı ve Halk Sağlığı Müdürü Sezgin Tiryaki’den bilgiler aldı. Hasta ve hasta yakınları ile yakından ilgilenerek bir süre sohbet eden Vali Çeber, geçmiş olsun temennisinde bulunarak, acil şifalar dileklerinde bulundu.

Vali Çeber, Eflani ilçemizde yapmış olduğu inceleme ve ziyaret programı İlçe Jandarma Karakolu ve İlçe Emniyet Amirliği ziyareti ile sona erdi.