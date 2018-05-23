Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen iftar yemeğinde işçilerle birlikte iftar yaptı.

KARDEMİR Merkez Yemekhanesinde gerçekleştirilen iftar yemeğine Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Öz, Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Müdür Ercüment Ünal, Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci ve Yönetim Kurulu üyeleri, Karabük Şube Başkanı Ulvi Üngören ve Yönetim Kurulu üyeleri ile işçiler katıldı.

İftar öncesinde işçilerin masalarını dolaşan Vali Kemal Çeber ve KARDEMİR AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Öz işçilere hayırlı ramazanlar dileklerinde bulundular. Akşam ezanının okunması ile birlikte orucunu açan Vali Çeber yemek esnasında masasında oturan işçilerle sohbet etti.