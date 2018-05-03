Vali Çeber, ‘Koşabiliyorken Koş’ projesine destek için yürüdü

Türkiye genelinde spor kültürünün yaygınlaştırılması, halkın sağlıklı ve bilinçli spor yapabilmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen ‘Koşabiliyorken Koş’ projesi Safranbolu’da faaliyete geçirildi. Karabük Valisi Kemal Çeber, projeye destek vermek ve halkı spora teşvik etmek için Safranbolu Kapalı Spor Salonu’nda yürüyüş yaptı.

Her yaşta yapılan sporun yaşam için önemine değinen Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Fatih Ürkmezer, “Spor sahamızın yenilenmesiyle vatandaşımızın spora katılımlarının arttırdığını görmekten mutluluk duyuyoruz. Türkiye genelinde başlatılan ‘Koşabiliyorken Koş’ projesini desteklemek, ayrıca sağlıklı yaşamak için fırsat buldukça spor etkinliklerine katılıyoruz. Bugün de Sayın valimizin katılımı ile spor faaliyetimizi gerçekleştirdik. Tüm vatandaşlarımızı sağlıklı yaşam için spor yapmaya davet ediyorum” dedi.

Safranbolu Tartan Atletizm Pistinde düzenlenen koşu ve yürüyüşün ardından Safranbolu Spor Salonunda voleybol müsabakası ile etkinlik sona erdi.