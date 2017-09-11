Vali Çeber, KYK’ya ait yurtlarda incelemelerde bulundu

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleşen ve bazı kurum müdürlerinin de hazır bulunduğu bilgilendirme toplantısında İl Müdürü Kadir Öztürk’ten müdürlüğün çalışmaları, personel durumu, yurtların fiziki durumu, öğrenci sayısı ve kapasitesi gibi konularda brifing alan Vali Çeber, daha sonra yurtlarda incelemelerde bulundu.

Sırasıyla, Asiye Hatun Kız Öğrenci Yurdu, Bahaddin Gazi Erkek Öğrenci Yurdu ve Hubbi Hatun Kız Öğrenci Yurdunda incelemelerde bulunan Vali Çeber, öğrencilerin kaldığı odalar başta olmak üzere yemekhane, çamaşırhane, mescit ve kafeteryalarda incelemelerde bulunarak İl Müdürü Kadir Öztürk ve Yurt Müdürlerinden bilgiler aldı.