Vali Çeber, lokum üretim tesislerini inceledi

Fatih Ürkmezer ile birlikte Safranbolu Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren lokum imalathanesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Safranbolu Lokumunun üretim tesislerinde incelemelerde bulunan Vali Kemal Çeber’e İşletme Sahibi Erdinç Sezer üretimden, paketlemeye kadar gerçekleşen aşamalar hakkında detaylı bilgiler verdi.

Safranbolu’ya gelen turistlerin en çok rağbet gösterdiği Safranlı Lokumu’nun safran sosunu kazanda bekleyen lokum harcına döken Vali Çeber üretimin son aşamalarından biri olan lokumları kesti.

Safranbolu denildiğinde ilk akla gelen en önemli bilgilerden birisinin lokum olduğunu belirten Karabük Valisi Kemal Çeber, “Bugün de bu işi en iyi yapan tesislerden birini gezdik, hem onlara moral vermek yerlerinde görmek ve burada alacağınız verilerle Safranbolu’da işlerin nasıl gittiğini bir anlamda test edebiliyoruz. Bayrama dönük otel ve konak rezervasyonlarımız hemen hemen yüzde yüzleri buldu. Arkadaşların verdiği bilgilere göre de lokum üretimi olabilecek en üst düzeye çıkmış durumda, çok fazla sipariş var. Havalimanlarına, turistik tesislere lokumlar gidiyor, Safranbolu ile beraber oralara da hizmet vermiş oluyoruz. Biz herkesi bekliyoruz, Karabük halkı, Safranbolu halkı son derece misafirperverler burada artık iç ve dış turizm bir kültür olmuş durumda. Toplumumuzla, kanyonlarımızla, safranımızla, çavuş üzümümüzle ve yavaş yavaş çıkmaya başlayan mânia domatesimizle konuklarımızı bekliyoruz. Tüm Karabüklü hemşehrilerimin Ramazan Bayramı’nı kutluyor, lokum tadında bir bayram diliyorum” diye konuştu.