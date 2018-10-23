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Vali Çeber Özçelik-İş Sendikası çalışmaları hakkında bilgi aldı

Vali Kemal Çeber, İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay ile birlikte 14.

Olağan Genel Kurulunda yapılan tüzük değişikliği sonucunda ismi Özçelik-İş Sendikası olarak değiştirilen ve uzun yıllar Ankara Caddesi üzerinde hizmet verdikten sonra Yenişehir Bölgesinde bulunan yeni yerine taşınan Çeliş-İş (Özçelik-İş) Sendikası Karabük Şubesi'nde sendika çalışmaları hakkında bilgi aldı.


Vali Kemal Çeber'i, Şube Başkanı Ulvi Üngören ve Yönetim Kurulu üyeleri karşıladı. Özçelik-İş Sendikası yeni hizmet binasında incelemelerde bulunan Vali Çeber, Şube Başkanı Üngören'den Sendika çalışmalar ile ilgili bilgiler aldı.


Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Ulvi Üngören nazik ziyareti için Vali Kemal Çeber'e teşekkür etti.

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