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04 Haziran 2018 15:41

Vali Çeber, polislerle sahurda bir araya geldi

Vali Kemal Çeber, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek görevli polis memurlarıyla sahur yaptı.

Vali Çeber, polislerle sahurda bir araya geldi

04 Haziran 2018 15:41


Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde düzenlenen sahura, Vali Kemal Çeber, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Şener Şen, Emniyet Müdür Yardımcıları, şube müdürleri ve polis memurları katıldı.


Vali Çeber, emniyet teşkilatı mensuplarının vatandaşların can ve mal güvenliği için kesintisiz, huzur ve güven için fedakârca çalıştığını belirterek “Polislerimiz ve diğer görevlilerimiz sayesinde ilimizde huzurlu bir ramazan ayı geçiriyoruz. Kahraman polislerimizin ve ailelerinin yaklaşan ramazan bayramlarını kutluyorum” dedi




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