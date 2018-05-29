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29 Mayıs 2018 14:26

Vali Çeber, POMEM’de iftar açtı

Karabük Valisi Kemal Çeber, Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM)Müdürlüğünde eğitim gören ve Temmuz ayı sonunda aktif göreve atanacak olan 650 Polis Özel Harekat Memuru ile birlikte iftar yaptı.

Vali Çeber, POMEM’de iftar açtı

29 Mayıs 2018 14:26


POMEM yemekhanesinde düzenlenen iftar yemeğine Vali Kemal Çeber’in yanı sıra Garnizon Komutanı Albay Tekin Nemlioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, POMEM Müdürü Mahmut Karabulut, emniyet teşkilatı mensupları ve öğrenciler katıldı.


Vali Çeber’in “Afiyet Olsun” dileklerinin ardından hep birlikte oruçlar açılarak iftar yapıldı. Yemek boyunca masasında oturan PÖH öğrencileri ile sohbet eden Vali Çeber, mezun olduklarında mazisi şan ve şerefle dolu Türk polis teşkilatının etkin birer mensubu olacaklarını ifade ederek, eğitimlerinde başarılar diledi.




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