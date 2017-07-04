Vali Çeber Safranbolu’da inceleme ve ziyaretlerde bulundu

Safranbolu Kaymakamlığı önünde Safranbolu Kaymakamı ve aynı zamanda Kayyım Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer ve kurum müdürleri tarafından karşılanan Vali Çeber daha sonra Kaymakam Ürkmezer’den ilçenin tarihi, turistik ve ekonomik yapısı hakkında brifing aldı.

Safranbolu Kaymakamlığı ziyaretinin ardından Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Çeber, ilçenin Asayiş ve personel durumu hakkında İl Emniyet Müdür Yardımcısı Taner Soylu’dan bilgi aldıktan sonra teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi.

Daha sonra köy ve mahalle muhtarları, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Sunal Tülbentçi Öğretmenevinde bir araya gelen Vali Çeber burada yaptığı konuşmasında, “Karabük’e hizmet ederken bir dünya mirasına, dünya kentine hizmet etmenin zevkine varacağız o bilinçle hareket edeceğiz ve özelinde de Safranbolu’yu bu anlamda değerlendireceğiz. Şair Hayalî‘nin çok derin anlamları bulunan bir beyiti her zaman dikkatimi çekmiştir. ‘O mâhîler ki deryâ içredür deryâyı bilmezler’ balıklar zaten denizin içersinde yüzdüğü için denizin anlamını bilmezler diye bir söz vardır. Safranbolu’nun içinde olacağız, içinde olduğumuzu hissedeceğiz. Bir dünya kentine, dünya mirasına elimizin dokunduğunu, onun için fikirler ürettiğimizi, sokaklarında gezdiğimizi fark ederek, bunun önemiyle hareket edeceğiz. Bu anlamda sizlerle birlikte çalışmak daha da önem kazanacak, sizin fikirleriniz, önerileriniz bizim için çok önemli olacak. Temel bilgilerine sahip olduğumuz Safranbolu ile ilgili detayları ve genel tabloyu sizlerle beraber çizeceğiz. Sizlerle birlikte olmaktan son derece mutluyum ama ben bugün çok fazla konuşmaktan ziyade sizleri dinlemeyi tercih edeceğim. Safranbolu Kaymakamımız ve aynı zamanda Belediye Başkanı olan Fatih Ürkmezer mesleğinde temayüz etmiş bir arkadaşımızdır. Mülki amirliği görevlerinde hep başarılarıyla bilinir, özellikle sosyal ilişkileri, projeciliği ve halkla kurduğu diyaloglar mesleki anlamda onun bilinen özellikleridir. Safranbolu’ya çok faydalı olacağını biliyorum ve inanıyorum, başta ben olmak üzere hepimiz ona destek olacağız. Çünkü zor bir görevi, zor bir zamanda aldı, Allah hepimizin yardımcısı olsun.”dedi.

Safranbolu ziyaretine Merkez Cami inşaatında yaptığı inceleme ile devam eden Vali Çeber yetkililerden bilgiler aldı.

Safranbolu İlçe Jandarma Komutanlığı ve 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığını ziyaret eden Vali Çeber, Şehit Murat Akdemir Anadolu İmam Hatip Lisesinde incelemelerde bulunarak Safranbolu ziyaretini tamamladı.