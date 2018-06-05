Vali Çeber, sahurda mehmetçikle bir araya geldi

Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığı yemekhanesinde düzenlenen sahur programına Vali Kemal Çeber, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Cezaevi Savcısı Uğur Fatih Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, POMEM Müdürü Mahmut Karabulut, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Şener Şen, Cezaevi Müdürü Ali Çağlayan ve askerler katıldı.

Birlikte yapılan sahurun ardından Vali Kemal Çeber, Denetleme Kontrol Defterini imzalayarak görevli askerlere başarılar diledi.

Yenice-Yazıköyü İncebacaklar mevkiinde Cezaevi Ring aracının kaza yapması sonucu şehit olan Oğuz İnan, Kenan Dalkılıç ve Ramazan Işık için Karabük T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü tarafından yaptırılan Şehit Köşesini de ziyaret eden Vali Kemal Çeber ve beraberindeki protokol üyeleri şehitler için dua ederek başta aileleri olmak üzere mesai arkadaşlarına başsağlığı dileklerini ilettiler.