Vali Çeber, “Sizler halkın gözü, kulağı ve sesiniz”

Çeber, demokrasinin işlemesini sağlayan en önemli kurumlardan birinin basın olduğunu, kitlelerin kamu yararına etkin bir biçimde katılımının bir aracı, özellikle de habercilikte, yani halkın gerçekleri öğrenme hakkının yerine getirilmesinde temel direk olduğunu ifade ederek, “Bağımsız ve özgür basın, düşünce özgürlüğünün en etkili aracıdır. Basının sınırlandığı, basın özgürlüğünün olmadığı bir ülkede demokrasi ve insan haklarından söz etmek mümkün değildir. Bir ülkedeki demokratik yapının, düşünce ve ifade özgürlüğünün en önemli göstergesi basın özgürlüğüdür. Bu özgürlüğün yasalarla sağlandığı, basının bağımsızlığının korunduğu ülkelerde basın, halkın güçlü ve etkili sesi olarak varlığını sürdürmektedir. Ülkemizde basın özgürlüğü Anayasamız tarafından teminat altına alınmıştır” dedi.

“Sizler halkın gözü, kulağı ve sesiniz”

Yerel Basının, bu günlere birçok önemli işlevleri yerine getirerek gelmiş olduğunu, başta milli mücadeledeki desteği olmak üzere, ülkenin ekonomik ve sosyal yönden gelişmesinde yardımcı olduğunu belirttiği mesajında Çeber, “Sizler görevinizi, meslek ilkelerini göz önünde bulundurarak, kişilik haklarına ve özel yaşama saygı göstererek yerine getirmektesiniz. Halkın ortak sesini doğru ve ilkeli habercilik anlayışıyla dile getirerek kamu hizmeti yapmaktasınız. Sizler halkın gözü, kulağı ve sesisiniz. Kamuoyunun beklentilerini yansıtarak, çalışmalarımıza önemli katkılar sağlamaktasınız. El ele vererek hep birlikte Karabük ve ülkemiz için en iyi hizmetleri vermeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Basında Sansürün Kaldırılışı’nın 110’uncu yıldönümü münasebetiyle, ilimizde de faaliyette bulunan yerel gazete, dergi, radyo ve televizyonlarımız ve ulusal haber ajansı temsilcileri ile zengin bir kadroya sahip olan ve üstlendikleri sorumluluğun bilinciyle görev yapan değerli basın mensuplarımızın ‘24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı candan kutlar, tüm basın mensuplarımızın habere ulaşma ve haberi kamuoyuna ulaştırma çabalarında başarılı olmasını dilerim” ifadelerine yer verdi.