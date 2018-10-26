Vali Çeber, Ürdün Haşimi Krallığı Büyükelçisi Rifaie'yi kabul etti

Karabük Üniversitesi Ürdünlü Öğrenciler Topluluğu tarafından düzenlenen “Ürdün'den Türkiye'ye Kardeşlik Köprüsü” etkinliğine katılmak üzere kente gelen Ürdün Haşimi Krallığı Büyükelçisi İsmail Issa Rifaie ve beraberindeki heyet, Vali Kemal Çeber ile bir araya geldi.

Vali Kemal Çeber tarafından Valilik girişinde karşılanan Büyükelçi İsmail Issa Rifaie, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Valilik makamına geçti.

Büyükelçi Rifaie'yi Karabük'te ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Vali Çeber; Ürdün'ün batısındaki Ölü Deniz bölgesinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde öğrencileri taşıyan bir gezi otobüsünün sel sularına kapılması sonucu hayatını kaybeden 18 kişiye Allah'tan rahmet dileyerek, Ürdün halkına başsağlığı ve sel felaketi için geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sohbet ve karşılıklı fikir alışverişi şeklinde gerçekleşen görüşmenin son bölümünde Çeber, Ürdün Haşimi Krallığı Büyükelçisi Rifaie ve beraberindeki heyet ile birlikte Göç Müdürlüğü'nü ziyaret ederek Göç Müdürü Mehmet Akif Değirmenci'den çalışmalar hakkında bilgiler aldı.