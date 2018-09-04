Vali Çeber ve Rektör Polat kayıt yapan öğrencilerle bir araya geldi

Dr. Refik Polat Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tercihleri sonucunda Karabük Üniversitesi’ni kazanıp kayıt yaptırmaya gelen öğrencilerle bir araya geldi.

Üniversite’nin Öğrenci İşleri Merkezi’nde kurulan kayıt masalarında başvurularını yapan öğrencilerle görüşen Vali Çeber ve Rektör Polat üniversiteyi kazanıp kayıt yaptırmaya gelen öğrencilerin Karabük hakkındaki ilk düşüncelerini alarak, kazandıkları bölümün hayırlı olmasını dilediler. Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ve Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğü tarafından kurulan standları gezen Vali Çeber, veliler ile de bir araya gelerek sohbet etti.

Vali Çeber, Karabük Üniversitesi’nin tercih edilmede bölümlerin doluluk oranının yüzde 85-86 olduğunu belirterek, “Daha sonra ek kontenjanlar olacak. Bununla biz yüzde doksanı aşacağımıza değerlendiriyoruz. Ülkemizdeki genel seyre bakıldığı zaman yüzde doksan harika bir oran, çok iyi bir oran. Merkez nüfusu 120 bin olan bir ilde 55 bin civarında üniversite öğrencimiz olacak. Yurt dışından gelen konuk öğrencilerimiz olacak o konuda önemsediğim bir konu. Bir de sizde takip ediyorsunuz yaklaşık yarım saattir velilerle, öğrencilerimizle sohbet ediyoruz. Hem burada bizim onlara sunduğumuz imkanlardan, Emniyetimizin standından, Kredi Yurtlar Kurumumuzun standından, Rektörlük standartlarından ve aldıkları bilgilerden, sunulan hizmetlerden son derece memnun. Demek ki güzel şeyler yapıyoruz” dedi.

“Hepsinin mutlu olduğunu hep beraber gözlemledik”

Karabük’e gelen öğrencilere kent hakkında ilk izlenimlerini sorduğunu ifade eden Çeber, “Herkesin ilk izlenimi gayet güzeldi. Hatta ben bazen olumsuzlaştırmaya çalıştım. Arkadaşlar üniversite kampüsünü gördükleri zaman, şehri genel anlamda gezdikleri zaman ve bu süreçle ilgili bilgileri aldıkları zaman hepsinin mutlu olduğunu hep beraber gözlemledik. Sorunumuz yok mu olmaz olur mu 55 bin öğrenci, bu kadar nüfus bunun trafiği, barınma yeri, güvenliği, yemesi içmesi hepsini düşünmek lazım. Her bir alanda da ufak tefek sorunların olması gayet normal ama mühim olan kent olarak bu işi sahiplenmemiz ve bunların çözüm için hep beraber uğraşmamız. Biz de buna gayret ediyoruz. Bende bu ilin valisi olarak hem velilerle sohbet etmekten hem öğrencilerle sohbet etmekten hem de ortamı bir kez de canlı olarak hep takip etmekten aldığım bilgilerle son derece mutluyum” diye konuştu.

Rektör Polat bu yıl 8 bin 400’ü aşkın bir kontenjanları olduklarını ve 7 bin 200 civarında bir doluluk oranına yaklaştıklarını söyleyerek, “Bunu geçen seneyle kıyaslarsak geçen sene yüzde 72 doluluk oranımız vardı. Yüzde 72’lerden bugün geldiğimiz nokta yüzde 90’lar. Daha da güzel olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin beş örnek üniversitesinden biri”

Üniversitede öğrencilere bu yıl daha dolu dolu bir sosyal yaşam sunacaklarını belirten Polat, şunları söyledi: “Öğrenciler hiç sıkılmadan hem derslerine takip edecekler, hem de sosyal etkinlikler de çok güzel vakit geçireceklerine inanıyorum. Bunun yanı sıra şunu da belirtmek istiyorum sabah bir konu oldu bir öğrenci velisiyle konuştuk. Uluslararası İlişkiler Türkçe bölümünü tercih etmiş ama İngilizce almak istiyor. Karabük Üniversitesinin İngilizcesinin iyi olmadığını düşünerek yüzde yüz İngilizcesini yazmamış Uluslararası İlişkiler bölümünün Halbuki Karabük Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü, Türkiye’nin beş örnek üniversitesinden birisi. En iyi İngilizce eğitim veren, hazırlık eğitimi veren beş tane üniversitesinden birisi Karabük Üniversitesi. YÖK’ün ve Oxford’un belirlediği kriterler ve kıstaslara göre yapılan bir şey bu. Bunları da belirtmek istiyorum. Eğer öğrenciler isteğe bağlı İngilizce eğitimi almak isterlerse Yabancı Diller Bölümü ile her zaman öğretim kadromuzla hazırız.”

Program kapsamında Vali Çeber ve Rektör Polat’a İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay’da eşlik etti.