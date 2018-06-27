Vali Çeber, yeni milletvekilleri ile ilk toplantısını yaptı

Vali Çeber, 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti Karabük Milletvekilli seçilen Cumhur Ünal, Niyazi, Güneş ve AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz ile CHP Karabük Milletvekili seçilen Hüseyin Avni Aksoy ve CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır ile Karabük Polisevinde toplantı yaptı.

Vali Çeber, bundan sonra Karabük için gerekli olan çalışmaları birlikte yapacaklarını belirterek, yeni seçilen milletvekillerine ve il başkanlarına teşekkür etti.

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, en kısa zamanda Karabük Yüksek Seçim Kurulu’ndan mazbatalarını alıp, önümüzdeki hafta mecliste yemin töreninin gerçekleşeceğini belirterek “Karabük geneline geldiğimizde gerçekten çok başarılı ve seviyeli seçim süreci yaşandı. Bundan sonra herşey geride kaldı. İleriye bakmamız gereken tarihlere girdik. Valimizin, milletvekili arkadaşların, il başkanlarımızın vermiş olduğu ortak akıl mesajıyla, herkesin düşüncelerine örnek vererek bir süreci inşallah beş yıllık bir süreci tamamlamak için mücadele vereceğiz” dedi.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş ise, medeni ölçüler içerisinde seçim atmosferi yaşadıklarını kaydederek şunları söyledi: “Karabük demokrasi kültürüne sahip bir kentimizdir. Burada hem iktidarın hem de muhalefetin ölçüler dahilinde seçim atmosferini yaşamaları sevindirici oldu. Çıkan sonucun milletimize, memleketimize, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. 24 Hazirana kadar AK Parti’yi temsil ediyorduk. 25 hazirandan sonra tüm Karabüklüleri temsil ediyoruz. Bu dönemin kentimiz için hayırlı hizmetlere vesile olmasını mevladan niyaz ediyorum. Memleketimizin ve insanlarımızın hizmete ihtiyacı var. O bakımdan şehrimize güzel hizmetler geleceğini düşünüyorum."

Karabük’ten uzun zaman sonra ilk defa milletvekili çıkaran Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilk Milletvekili olma özelliğini taşıyan Hüseyin Avni Aksoy, Karabük’ün kendisine muhalefet görevi verdiğini söyleyerek “Valimizin koordinatörlüğünde ortak akıl ile faydalı olmak için işlerimizi sürdüreceğiz. Aksayan işlerin takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.