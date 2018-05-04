Vali Çeber, ziyaret ve incelemelere kaldığı yerden devam ediyor

Ş. tarafından yapısı üstlenilen Karabük Anadolu İmam Hatip Lisesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Bahçeşehir İlkokul ve Ortaokulunu ziyaret eden Vali Kemal Çeber’e ilk olarak kodlama ve robotik atölyesinde yapılan oyuncak robotların gösterisi sunuldu. Daha sonra Okul Müdürü Ahmet Ünal’dan okul ile ilgili bilgiler alan Vali Çeber sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle bir süre sohbet etti. Öğrencilere geleceğe dönük hayallerini ve planlarını soran Vali Çeber eğitim hayatlarında başarılar dilediği öğrencilere ailelerine kendisinin selamlarını iletmelerini istedi.

Yapımı devam eden okullarda incelemelerde bulunan Vali Kemal Çeber’e Vali Yardımcısı Abdulhalim Can, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse, KARDEMİR AŞ. Genel Müdürü Ercüment Ünal ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.

İlk olarak 5000 Evler Mahallesinde yapımı devam eden Bilim ve Sanat Merkezi Hizmet Binasında incelemelerde bulunan Vali Çeber, yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar ve tamamlanma süreci hakkında bilgiler aldı.

Ziyaret ve inceleme programı kapsamında son olarak yapımını KARDEMİR AŞ.’nin yüklendiği ve çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği Karabük Anadolu İmam Hatip Lisesi inşaatında incelemelerde bulunan Vali Kemal Çeber, yüklenici firma yetkililerinden bilgiler alarak KARDEMİR AŞ. Genel Müdürü Ercüment Ünal ile birlikte yapımı devam eden binada incelemelerde bulundu.