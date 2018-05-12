Vali Çeber’den dereceye giren öğrencilere ziyaret

Bu yıl 1. si yapılan Çorum Ulusal Aşçılar ve Pastacılar Şampiyonasında Karabük’ü temsil eden ve En İyi Liseler arasında ikinci olarak gümüş madalya kazanan gıda bölümü öğrencilerini atölyelerinde ziyaret eden Vali Kemal Çeber, başarılarından dolayı öğrencileri kutladı.

Okul Müdürü Murat Tülümen’den okul ile ilgili bilgiler alan Vali Çeber, 9/C sınıfını ziyaret ederek öğrencilerle bir süre sohbet etti. Öğrencilerle geleceğe dönük planları hakkında da sohbet ederen Vali Çeber, hayatlarında başarılar diledi.