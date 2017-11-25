Vali Çeber’den, engelli Muhammet’e Beşiktaş forması

Vali Kemal Çeber beraberinde Vali Yardımcısı Barboros Baran, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yasemin Canbaz ile birlikte engelli çocukları bulunan Mustafa Yılmaz ve Hakkı Ünsal’ı evlerinde ziyaret etti.

İlk olarak Öğlebeli Mahallesinde ikamet eden Mustafa ve Şengül Yılmaz’ı evinde ziyaret eden Vali Çeber ailenin yüzde 80 ağır engelli oğlu 2007 doğumlu Muhammet ile yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti. Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Muhammet’e Beşiktaş forması hediye eden Vali Çeber eğitim hayatında Muhammet’e başarılar diledi.

Ziyaretine Hakkı ve Emine Ünsal ailesi ile devam eden Vali Çeber ailenin zihinsel engelli 30 yaşındaki kızları Özlem Ünsal’ı evinde ziyaret ederek aile ile bir süre sohbet etti. Devlet olarak her zaman engelli çocukların ve ailelerinin yanında olduklarını ifade eden Vali Çeber, “Her zaman engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin yanındayız. Engelsiz bir yaşam için elimizden gelen her türlü yardımı yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şubesini de ziyaret eden Vali Kemal Çeber, Dernek Başkanı Muhittin Yılmaz ve Dernek üyeleri ile bir süre sohbet etti. Derneğin çalışmaları hakkında bilgiler veren Dernek Başkan Yılmaz nazik ziyareti için Vali Çeber’e teşekkür etti.