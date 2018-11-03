Vali Çeber'den Karabük'e veda

Karabük Valisi Kemal Çeber'in Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Rize Valiliğine atanmasından dolayı veda yemeği verildi.

Büyük Kulüpte düzenlenen veda yemeğine AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, CHP Karabük Milletvekili Dr. Hüseyin Avni Aksoy, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, 26. Dönem AK Parti Karabük Milletvekili Prof. Dr. Burhanettin Uysal, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Beytullah Özer, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Baro Başkanı Rıdvan Erdoğan, Vali Yardımcıları İsmail Bayata, Abdulhalim Can ve Barboros Baran, Karabük Valiliği Hukuk Müşaviri Numan Tahir Şimşek, Kaymakamlar, İlçe Belediye Başkanları, POMEM Müdürü Mahmut Karabulut, İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, İl Genel Meclis üyeleri, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, sanayici ve iş adamları, şehit aileleri ile basın mensupları katıldı.

“Bir dostunuz olarak ayrıldığımı hissediyorum”

Veda yemeğinde konuşan Vali Kemal Çeber, yemeğe katılan herkese katılımlarından dolayı herkese teşekkür ederek, “Son bir haftadır gelen mesajlardan, ziyaretlerden, telefonlardan ve bir vesile görüştüklerimden kendimi şimdi burada bir vali gibi uğurlanmamdan ziyade son ayrıldığım yerden ayrıldıktan sonra arkamdan yazılan bir yazıda o yörede çok sevdikleri insanlara bizim oğlan derlerdi, bizim oğlan gitti diye söylerlerdi, burada da sanki bizim oğlan gitti havası hissediyorum, buda beni çok memnun ediyor. Bir vali olarak değil bir dostunuz, arkadaşınız olarak ayrıldığımı hissediyorum, Allah sizden razı olsun. Ben, eşim ve çocuklarım Karabük'ü çok sevdik, burası bizim evimizdi, daha ilk geldiğimiz gün evimizde gibi hissettirdiniz, bizde evimizde yaşar gibi yaşamaya gayret ettik” diye konuştu.

“Fakire-fukaraya, şehide-gaziye zaman ayırın”

Karabük'te birlik ve beraberlik tablosunun sergilendiği zaman çok güzel yerlerde olacağını ifade eden Vali Çeber, “Devletimizin 2023-2071 hedeflerinde en önemli katkıyı sağlayan illerden biri olacak. Ben görev yaptığım 15 ay boyunca gönüllerde bir şeyler inşa edebilmişim, sizlerin böyle gülen yüzlerle, bir dosta bakarmış gibi bakacağınız bir idareyi sağlayabilmişim. Buda benim için fabrikalar yapmaktan çok daha kıymetli. Giderken sizlere de vasiyetim olsun fakire-fukaraya, garibe-gurabaya, şehide-gaziye zaman ayırın” dedi.

Çeber, devlete ya da kendilerine ulaşmakta zorluk yaşayan insanların da valisi olmaya gayret ettiğini ve bunları yaparken de mümkün olduğu kadar gizli yapmaya çalıştığını kaydederek şunları söyledi: “İnşallah becermişimdir. Bugün Karabük'te ilk göreve başladığım günkü görüntülere baktım, o günde söylemişim ‘Karabük'te 7 den 70 e herkes benim mesai arkadaşım olacak' diye onu da yapmaya gayret ettim. Ben bir şeyleri başardıysam bu hepimizin başarısıdır, Allah hepinizden razı olsun. Ben, eşim ve çocuklarım Karabük'ü çok sevdik, çok güzel çalıştık, çok güzel anılarımız oldu, bundan sonra da aklımızın, gönlümüzün bir tarafı her zaman burada olacak. Tüm samimiyetimle, içtenlikle söylüyorum hepinizin Rize'de ve ondan sonra da biz nerede olursak orada hepinizin bir evi var, bir kardeşiniz var, her zaman bekleriz. Şahsım, eşim ve ailem adına bizlere verdikleriniz için hepinize teşekkür ediyorum, Allah hepinizden razı olsun. Allah sizlere ve Karabük'ümüze güzel bir gelecek nasip etsin. Benden yana herhangi bir hakkım varsa sonuna kadar helal ediyorum, Allah rıza için sizlerden de haklarınızı helal etmenizi rica ediyorum.”

Konuşmaların ardından Vali Kemal Çeber ve eşi Neslihan Çeber yemeğine katılan herkesle teker teker vedalaşarak helallik istedi.Vali Kemal Çeber ve ailesi pazartesi günü kentten ayrılacak.