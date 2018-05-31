Vali Çeber’den Marzinc’e inceleme ziyareti

Organize Sanayi Bölgesi (KARORSAN) Müdürü Alper Tolga Saka ile birlikte MARZİNC firmasında incelemelerde bulunan Vali Kemal Çeber’e MARZİNC Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel Müdür Metin Altan tarafından üretim süreci ve tüm konularda bilgi verildi.

Vali Çeber özellikle çevreyle ilgili yatırımları tek tek sorarak inceledi ve yerinde gördü. Bacadaki filtre sistemlerinden cüruf alanına kadar çevre yatırımları hakkında bilgi aldı.

Yönetim Kurulu tarafından çevre ile ilgili herhangi bir problemin kalmadığı, yatırımların devam ettiği, atık sahasında depolanan cürufun tamamen kaldırıldığı ve bundan sonra da günlük olarak cürufun nakledilerek hiçbir şekilde depolama yapılmadığı anlatıldı.