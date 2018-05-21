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21 Mayıs 2018 17:51

Vali Çeber’den TSO’ya ziyaret

Karabük Valisi Kemal Çeber, yapılan TSO seçiminin ardından kendisini ziyarete gelen Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Mehmet Mescier ve Yönetim Kuruluna iadeyi ziyarette bulundu.

Vali Çeber’den TSO’ya ziyaret

21 Mayıs 2018 17:51


Ziyarette Vali Kemal Çeber’e, İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, Defterdar Osman Koçaş, Ticaret İl Müdürü Ferudun Karataş ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürü Selahattin Emirsüleymanoğlu eşlik etti.


Sohbet ve fikir alışverişi şeklinde gerçekleşen ziyarette Karabük Organize Sanayi Bölgesinin (KARORSAN) doluluk oranı, boş parseller ve talepler, Eskipazar İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin son durumu ve Yenice Orman Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi gibi ilimizi yakından ilgilendiren birçok konu görüşüldü.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren TSO Mehmet Mescier ve Yönetim Kurulu üyeleri Vali Kemal Çeber ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri için teşekkür etti.




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