Vali Çeber’den TSO’ya ziyaret

Ziyarette Vali Kemal Çeber’e, İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, Defterdar Osman Koçaş, Ticaret İl Müdürü Ferudun Karataş ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürü Selahattin Emirsüleymanoğlu eşlik etti.

Sohbet ve fikir alışverişi şeklinde gerçekleşen ziyarette Karabük Organize Sanayi Bölgesinin (KARORSAN) doluluk oranı, boş parseller ve talepler, Eskipazar İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin son durumu ve Yenice Orman Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi gibi ilimizi yakından ilgilendiren birçok konu görüşüldü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren TSO Mehmet Mescier ve Yönetim Kurulu üyeleri Vali Kemal Çeber ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri için teşekkür etti.