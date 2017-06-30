Vali Çeber’e hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor

Geçtiğimizi Çarşamba günü görevine başlayan Karabük Valisi Kemal Çeber’i makamında ziyaret eden KARDEMİR A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mutullah Yolbulan ve Başkan Yardımcısı Kamil Güleç ile Genel Müdür Ercüment Ünal, Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Karabük Şube Başkanı Celal Bulut ve Yönetim Kurulu üyeleri, Kastamonu Karayolları Bölge Müdürü Hüsamettin Özendi, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Eflani İl Genel Meclis Üyeleri Ahmet Koç ve Mesut Aydın, Safranbolu AK Parti İlçe Başkanı Ali Kaya ve Yönetim Kurulu üyeleri, Özel Medikar Hastanesi Baş Hekimi Op. Dr. Gürol Şahin, hayırlı olsun dileklerinde bulundular.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çeber, nazik ziyaretlerinden dolayı misafirlerine teşekkür etti.