Vali Çeber,vatandaşlarla beraber iftar açtı

Vali Çeber, 5000 Evler mahallesinde ikamet eden ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından desteklenen ailelerle iftar yemeğinde bir araya geldi.

5000 Evler Akıntepe Düğün Salonunda düzenlenen iftar yemeğine Vali Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rafet Vergili, Vali Yardımcısı Barboros Baran, Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Danışman, kurum müdürleri, vakıf mütevelli heyeti üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlarımız katıldı.

İftar açacak olan vatandaşların masalarını tek tek ziyaret eden Vali Kemal Çeber ve Belediye Başkanı Rafet Vergili vatandaşlarla sohbet ederek, ramazan ayını kutlayıp, sağlık ve sıhhat içinde bayrama kavuşmalarını diledi.

Akşam ezanının okunması ile birlikte açılan iftarın ardından hep birlikte yemek yenildi. İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk’ün yaptığı duanın ardından Vali Kemal Çeber, düzenlenen iftar programı için kendisine teşekkür eden vatandaşlara “Biz her zaman sizlerin yanındayız, sizlerin mutlu olduğunu görmek bizleri de mutlu ediyor” dedi.