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Vali Gürel, Karabük'ü havadan gezdi

Karabük Valisi Fuat Gürel, Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürlüğünü ziyaret ederek, burada bulunan helikopter ile birlikte kenti havadan gezdi.


Kentte kamu kurum ve kuruluşları ziyaret eden Vali Gürel, bu kapsamda POMEM'i ziyaret eti. POMEM Müdürü Mahmut Karabulut, Özel Harekât Daire Başkan Yardımcısı Bülent Gümüşay ve rütbeli personel tarafından karşılanan Vali Fuat Gürel, eğitimler hakkında bilgiler alarak bir süre sohbet etti.


POMEM Şeref Defteri'ni de imzalayan Vali Gürel daha sonra POMEM'de eğitim amaçlı bulunan polis helikopteri ile havadan Karabük Merkez ve Safranbolu ilçeside kısa bir tur atarak kamu binalarını, kanyonları, kristal terası, tarihi ve turistik yerleri bir kez de havadan gezerek inceleme fırsatı buldular.

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