Vali Gürel'e ‘hayırlı olsun' ziyaretleri

Son Cumhurbaşkanı kararnamesi ile Karabük'e atanan ve görevine başlayan Vali Fuat Gürel'e hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.

Geçtiğimiz Pazartesi günü görevine başlayan Karabük Valisi Fuat Gürel makamında hayırlı olsuna gelen ziyaretçileri tek tek kabul etti. KARDEMİR AŞ. Yönetim Kurulu üyesi Kamil Güleç ve Genel Müdür Ercüment Ünal, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Dizdar ve Yönetim Kurulu üyeleri, MÜSİAD Başkanı Ahmet Nur ve Yönetim Kurulu üyeleri, Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı Enver Kemik, Yönetim Kurulu üyeleri ve köy muhtarları ayrı ayrı kabul eden Vali Güler, çalışmalar hakkında da bilgiler aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Gürel, nazik ziyaretlerinden dolayı misafirlerine teşekkür etti.