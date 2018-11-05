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Vali Gürel'in ilk ziyareti şehit ailesi ve gazi oldu

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Karabük’e atanan ve bugün göreve başlayan Vali Fuat Gürel, ilk ziyaretini şehit ve gazi ailesine yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Karabük'e atanan ve bugün göreve başlayan Vali Fuat Gürel, ilk ziyaretini şehit ve gazi ailesine yaptı.


Vali Fuat Gürel, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet İl Müdürü Galip Sökmen ve İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk ile birlikte 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde cuntacı askerlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Metin Arslan'ın babası Zeki Arslan ve 1984 yılında Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde çıktıkları gece tatbikatında Gazi olan Yusuf Ankut'u evlerinde ziyaret etti.


Göreve başladığında şehit aileleri ile gazilere engellilere yaşlılara, yetimlere ve yoksulluk içinde olan vatandaşlarla bir arada olmaya özen göstereceklerini söyleyen Gürel, “Devlet olarak bugün olduğu gibi her zaman şehit ailelerinin ve gazilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

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