Vali Kemal Çeber Karabük'ten ayrıldı

Valiler Kararnamesi ile Rize Valiliğine atanan Kemal Çeber görev yaptığı Karabük'ten ayrıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Rize Valiliğine atanan Vali Kemal Çeber 17 ay görev yaptığı Karabük'ten ayrıldı. Vali Çeber'i kaldığı konuttan uğurlamaya Vali Yardımcıları İsmail Bayata, Abdulhalim Can ve Barboros Baran, Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, Karabük Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatma Danışman, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr.Fatih Ürkmezer, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, İl Genel Meclis üyeleri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Vali Çeber, uğurlamaya gelenlerle tek tek vedalaşarak helallik isteyerek kentten ayrıldı.