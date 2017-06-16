Vali Mehmet Aktaş Arıcak köyünü ziyaret etti

Arıcak Köyü Merkez camisinde Cuma namazını kılan Vali Mehmet Aktaş namaz çıkışı cami avlusunda köylülerle bir araya gelerek bir süre sohbet etti.

Köy Muhtarı Mehmet Yıldız’dan köyün sorunları hakkında bilgiler alan Vali Aktaş, yol ile ilgili gelen talepler üzerine konuyla ilgileneceklerini söyledi. Daha sonra köyde kısa bir gezi yapan Vali Mehmet Aktaş, halı saha ve eski okul arsasında incelemelerde bulunarak Muhtar Mehmet Yıldız’dan bilgiler aldı.

Ziyarette Vali Mehmet Aktaş’a İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun ve İl Genel Meclis üyesi Hasan Yıldırım eşlik etti.