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07 Ocak 2017 18:28

Vali Mehmet Aktaş Eflani’de incelemelerde bulundu

Vali Mehmet Aktaş Eflani’de incelemelerde bulundu

07 Ocak 2017 18:28

Karabük Valisi Mehmet Aktaş, Eflani Kaymakamı Seyfullah Ordueri ile birlikte Eflani ilçesinde inceleme ve ziyaretlerde bulundu.
İlk olarak Eflani Devlet Hastanesinde incelemelerde bulunan Vali Aktaş, daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti. İlçedeki asayiş durumu hakkında İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Rıfat Göktürk ve İlçe Emniyet Amir Vekili Yılmaz Balcı’dan bilgiler alan Vali Aktaş, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul ve Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneğinin basın mensupları için düzenlediği yemek organizasyonuna katıldı.
Barış Efe Parkında bulunan ve Eflani Belediyesine ait Sosyal Tesislerde düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Mehmet Aktaş “Yaklaşık iki ay önce gerçekleştirmiş olduğumuz kahvaltı programında Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği Başkanı Osman Bey, bir sonraki toplantının Eflani’de yapılması teklif etmişti. Yoğun kar yağışı altında çok güzel bir program oldu. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününüzü de şimdiden tebrik ediyorum. Karabük ilimizde gerçekten güçlü bir medyamız var. İdare olarak biz basınımızdan büyük oranda memnunuz ve onlara müteşekkiriz. Haberleri hazırlarken birinci önceliklerinin Karabük’ün menfaatleri ve gelişmesi olduğuna inanıyoruz ve çok net bir şekilde görebiliyoruz. Gerçekten o anlamda ilimizde çok sorumlu bir basın-yayın anlayışı hâkim, hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Ben geleli yaklaşık altı buçuk ay oldu, inşallah önümüzde daha uzun süreler olur ve el birliğiyle Karabük insanımızın yaşam kalitesini daha üst seviyelere çıkartmak, Karabük’e daha güzel hizmetlere vesile olmak için çalışmaya gayret ederiz. Sonuçta amacımız, insanımıza hizmet etmek.”dedi.



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