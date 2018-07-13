Vali Yardımcısı Baran’dan Karabükspor açıklaması

Kardemir Karabükspor Kulübü Derneğinin sportif faaliyeti, sporcu, çalışan ve teknik personel ücretleri personel genel giderleri deplasman giderlerine katkı sağlamak amacıyla Karabük Valiliği öncülüğünde ‘Ateş Daha Mavi Yansın Diye’ sloganı ile 5 Şubat 2018 tarihinde bir yardım kampanyası başlatılmıştı.

Vali Yardımcısı Barboros Baran yaptığı açıklamada işadamı ve sanayiciler, kamu kurum ve kuruluşlar ile bireysel olarak banka hesabına para yatıran ve tüm operatörlerden kısa mesaj sistemi kullanan vatandaşların kampanyaya destek verdiğini ve bugüne kadar toplam 339 bin 241 TL para toplandığını ifade etti.

Toplanan paranın harcaması ile ilgili bilgiler veren Vali Yardımcısı Baran “Kardemir Karabükspor’un Spor Toto Genel Müdürlüğünden yardım alabilmesi için Karabük Vergi Dairesine 23 Şubat 2018 tarihinde 107 bin 600 TL vergi borcu ödemesi, Şubat 2018 ayı personel maaşı olarak bir personele en fazla 3 bin TL, maaşı 3 bin TL’den az olan personel maaşlarının tamamı olmak üzere 12 Nisan 2018 tarihinde toplam 151 bin 405 TL personel maaş ödemesi yapıldı. Kardemir Karabükspor’un Trabzonspor ile oynayacağı deplasman karşılaşması için gidiş geliş ve konaklama giderleri için 30 bin TL ve kulübün Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü arasında imzalanan Dr.Necmettin Şeyhoğlu stadyumu reklam sözleşmesinin son taksidi olan 10 bin TL olmak üzere 15 Haziran 2018 tarihinde toplam 40 bin TL ödeme yapıldı. Kardemir Karabükspor Bedensel Engelliler Basketbol Takımının Basketbol Süper Liginde Şampiyonluk Mücadelesi verdiğinden deplasman gideri ve tekerlekli sandalye malzeme alımı gideri için 28 Mayıs 2018 tarihinde 16 bin TL, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün Karabük Valiliğine yazmış olduğu yazı ile Kardemir Karabükspor’un müsabaka gideri hasılatı, Televizyon ve Radyo Yayın Ücreti borcu bulunduğu bu borcun kampanya başlayış tarihinden itibaren devam ettiği bildirilmiş olup söz konusu borcun 24 bin 236 TL’lik kısmı 09 temmuz 2018 tarihinde ödenerek kampanya dahilinde toplanan tüm para harcanmıştır” dedi.

Vali Yardımcısı Barbaros Baran açıklamanın yanı sıra basın mensuplarına Yeşilmahalle bölgesine taşınan yeni Valilik binasının tanıtımını yaptı.