Vatandaşlar Çıra Pazarı’na akın ediyor

Havaların iyice ısınmasıyla birlikte vatandaşlar hafta içi ve hafta sonu Çıra Pazarına akın ediyor ve ücretsiz masaların tamamını dolduruyor. Aileleriyle hoşça vakit geçiren vatandaşlar, Belediye Başkanı Zeki Çaylı ve çalışma ekibine teşekkür ettiler. Belediye Başkanı Zeki Çaylı’nın ilk döneminde belediyeye hazineden satın alınarak kazandırılan ve çok hummalı çalışmalarla bugüne getirilen Çıra Pazarı’nda 100 dolayında piknik masası bulunuyor.

İçinde mescit, modern WC’ler, süt odası , çocuk oyun parkı, kondisyon aletleri ve salıncaklar ile mangal için ızgaralar bulunan tesis, 10 bin m2 lik alanda hizmet veriyor.