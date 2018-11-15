Vekiller gençlik ve spor yatırımları için Bakanlıkta

AK Parti Karabük Milletvekilleri Niyazi Güneş ve Cumhur Ünal gençlik ve spor yatırımları için Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda temasta bulundu.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu'nun makamında gerçekleşen görüşmede Karabük'te devam eden bakanlık yatırımları görüşüldü. Şehrin farklı noktalarında ve ilçelerde yapımı devam eden yatırımların biran önce tamamlanması ve öncelik sırasına göre projelerin hayata geçirilmesi için milletvekilleri görüş ilettiler. Daha önce yapılan tesislerde zamanla meydana gelen ihtiyaçların da değerlendirildiği toplantıda 2019 yılı için eksikliklerin giderilmesi mutabakatına varıldı.

Bakan Yardımcısı Sinan Aksu ziyaret sonrasında ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, “Karabük'e bakanlık olarak önemli yatırımlar yaptık. Elbette ihtiyaçlar bitmiş değil. Vekillerimizle bölgedeki yatırımlar için istişarede bulunduk faydalı bir görüşme oldu ben kendilerine tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

Sözlerine Bakan Yardımcısı Sinan Aksu'ya teşekkürle başlayan Niyazi Güneş “ Bakan Yardımcımızla bugün Karabük için neler yapabiliriz, eksikliklerimiz, ihtiyaçlarımız nedir onları konuşma ve tartışma imkânımız oldu. Önümüzde yapmamız gereken projeler var ve hemşerilerimizin de bu alanda bize ilettiği bir takım talepleri de var. Gençlerimiz için spor alanlarımızı artırmamız gerekiyor. Yeni nesil için daha modern ve nitelikli tesisleri biran evvel hizmete almak için bugün buradayız” ifadelerini kullandı.

Cumhur Ünal, Gençlik ve spor yatırımları konusunda Karabük olarak önemli adımlar attıklarını belirterek şunları söyledi: “Elbette ihtiyaçların tamamı bitmiş değil. Bakan Yardımcımız Sinan beyi ziyaretimizde taleplerimizi, yapılacak işlerimizi ilettik. Önümüzdeki süreci iyi değerlendirip hızlı bir şekilde yol alacağız. Bakan Yardımcımıza ben de teşekkürlerimi sunuyorum”