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27 Temmuz 2018 19:26

Vergi borçlarının yapılandırılması için son 4 gün

Karabük Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu için son başvuru tarihi ile ilgili açıklama yapıldı.

Vergi borçlarının yapılandırılması için son 4 gün

27 Temmuz 2018 19:26


Karabük Sosyal Güvenlik İl Müdürü İsmail Yıldırım yaptığı açıklamada, “Bilindiği üzere 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarını da avantajlı koşullarda yapılandırmaktadır. Son günlerine yaklaşılan bu yapılandırmadan yararlanmak isteyen borçluların mutlaka 31 Temmuz 2018 tarihine kadar elektronik ortamda ya da şahsen gerekli başvurularını kuruma yapmaları gerekmektedir” dedi.


İl Müdürü Yıldırım, yapılandırma kapsamında borcu bulunan işveren, sigortalı veya hak sahiplerinin bu fırsattan yararlanmaları için 28 ve 29 Temmuz günleri açık bulunacak olan Karabük Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Safranbolu Sosyal Güvenlik Merkezine müracaat edebileceklerini belirtti.




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