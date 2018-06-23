Vergili, “25 Haziran sabahı iktidar olacağız”

Mitinge MHP Karabük Milletvekili Adayları, MHP Karabük İl Başkanı Adem Kar, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, teşkilat mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mitingde konuşan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, 25 haziran sabahı Milliyetçi Hareket Partisinin iktidar olacağını belirterek, “Buna inanmayıp bizden ayrılanlara nasıl pişman olduklarına bütün Türkiye görmüş olacaktır. Menfaat peşinde koşan, bugün terör örgütlerine konuşmalarında nasıl sinyal verdiklerini, iktidarın parçası haline geldiklerini terör örgütlerini nasıl destekleyeceklerini göstermektedir. Parti olarak mevcut iktidara, Recep Tayyip Erdoğan’a destek veriyorsa terörle mücadeledeki kararlılığı, bundan sonra Milliyetçi Hareket Partisinin yanında olarak ilerideki başlangıç için destek veriyoruz. İktidarın kesinlikle bir parçasısıyız” dedi.

Hedeflerinin ve düşüncelerinin büyük olduğunu ifade eden Vergili, “Cumhur İttifakında, cumhurbaşkanı seçiminde oyumuzu Recep Tayyip Erdoğan’a verirken, milletvekili seçiminde kendi adaylarımıza vereceğiz. AK Partili her iki kardeşimizin bir oyuna talibiz” diye konuştu.