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25 Mayıs 2018 13:00

Vergili, “Ankara’da para aramak için gezmedik”

Öğlebeli Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi önünde Karabük Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ramazan etkinliklerinde konuşan Vergili, “Ankaralarda para aramak için gezmedik.

Vergili, “Ankara’da para aramak için gezmedik”

25 Mayıs 2018 13:00

Hiç kimseye el açmadık.


Karabük’ten toplamış olduğumuz paralarla Karabük’ün işini yaptık” dedi.


Karabük Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi ortaklığında Öğlebeli Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezinde açılan kursları başarı ile bitiren kursiyerlere sertifikalarının verilmesi ile başlayan program çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler ile gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Ramazan bayramından sonra yapılacak olan projelerle Öğlebeli Mahallesini farklı bir konuma getireceklerini belirten Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, “Bugüne kadar Karabük’te yaptıklarımızı hep beraber izleyip, gözlemliyoruz. Şu anda Karabük’te 103 tane park yaptık. Daha önce mahallemizdeki yer probleminden dolayı parkımız yoktu. Buradaki araziyi para ile satın alıp Sosyal Yaşam Merkezi ve parkımızı yaptık. Kent meydanımız, alt geçidimiz, köprülerimiz, 103 tane parkımız, kilometrelerce İstinat duvarı ve su tesisatının yenilenmesi, doğal gazın dağıtımı, yine kilometrelerce asfalt ve kaldırım yapılması derken 1 milyon nüfusa sahip şehirlerden daha fazla iş yaptık. Bunları yaparken, bir gün dahi para sıkıntımız olmadı. Ankaralarda para aramak için gezmedik. Hiç kimseye el açmadık. Karabük’ten toplamış olduğumuz paralarla Karabük’ün işini yaptık. Tabi bu arada Belediyenin kasasına kimsenin elini sokturtmadık. Belediyede rüşvet diye bir şey bırakmadık. Biz size hizmet için yola çıktık. Sizinle ilgili ne yapabiliyorsak yapmaya çalıştık. Karabüklerin dualari da Belediyenin kasasını para ile doldurdu" dedi.




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