Vergili, “Hes projesini engelleyeceğiz”

Karabük Belediyesi tarafından organize edilen program çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler ile gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Etkinlikle birlikte Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili Soğuksu Mahallesi esnafını ziyaret etti.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Soğuksu Mahallesi Şehit Adem Yavru İlköğretim Okulu bahçesinde yaptığı konuşmasında Karabük’ten milletvekili çıkarttıklarında Yenice ilçesinde bulunan şeker kanyonu’na yapılması planlanan Hidroelektirik Santralini engelleyeceklerini söyledi.

Vergili, göreve geldiklerinde planladıkları projeleri yapamayacaklarını söyleyenler olduğunu belirterek, “Derken battı çıktı, meydan, kütüphane hiç problemsiz Karabük’te bitti. Herkes Belediyenin nasıl çalıştığını gördü. Hafta sonları suyu kesilmeyen bir Karabük, asfalt problemi olmayan bir Karabük ve 4 yıl içerisinde doğalgazı Karabük’e dağıtan bir belediye. Her hafta sonu 9 yıl önce su kesiliyordu. Ben bu mahallede 9 yıl önce Cumartesi, Pazar çamaşır yıkanabildiğini tahmin etmiyorum. Hiçbir bayram evlerinde su aktığını tahmin etmiyorum. Bende Karabük’te yaşıyorum. 9 yıldan bu tarafa 6 saati geçen bir su kesintisi yapılmadı” dedi.

24 haziranda yapılacak olan seçimlere de değinen Vergili, Karabük’teki en büyük problemin işsizlik olduğunu kaydederek “Gençlerimiz gurbete gitmesin. Bunun içinde Eskipazar’da çok büyük bir sanayi kuralım. 30 bin dönüm üzerine biz yerleri işaretledik, paftaları verdik. En sonunda yine gittiler 3 bin dönüm üzerine müracaat ettiler. Karabük Organize Sanayi kadar bir yer. Bakan bey’e burayı büyütelim diye söyledik. Bakan bey talebinizi yapın burayı büyütelim ama bir türlü bu talebi bile yaptıramadık” ifadelerini kullandı.

“Hes projesini engelleyeceğiz”

Karabük’ten 24 haziran seçimlerinde milletvekili çıkardıklarında Karabük Belediyesi’nin Yenice ilçesinde yapılması planlanan Hidroelektrik Santrali’nin (HES) satın alıp Yenice’nin doğa dokusunun bozulmasını engelleyeceğini dile getiren Vergili, şunları söyledi: “Konuşa konuşa en sonunda Yenice’ye bir Organize Sanayi programı aldırdık ama Yenice’ye olmayacak bir Hes projesi işi. Şu anda Yenice’nin tamamının dokusunu bozacak bir Hes projesi ve bir kişide bu işten üç, beş kuruş bu projeden para kazanacak, o kadar büyük bir proje değil. Ben şöyle anlatayım, burada Yeniceli arkadaşlarda varsa duysun, canlı yayın varsa canlı yayında yapsın. Biz Karabük’ten milletvekili çıkarttığımız zaman Karabük Belediyesi o Hes projesini satın alacak, o doğa, o doku bozulmayacak. Hiç kimseye de o Hes projesi peşkeş çekilmeyecek. Şimdi Yeniceli arkadaşlar bunu çok iyi düşünsün, bunun hesabını çok iyi yapsınlar.”

“Birileri siyasi itibar kazanma peşinde”

Karabük’te 2009 yılından itibaren büyük değişim yaşandığını dile getiren Vergili “Biz Karabük’te her şeyimizle, vatandaşla beraberiz, vatandaşımızın yanındayız, ilçelerimizin yanındayız, Eskipazar’ın, Yenice’nin, Ovacık’ın, Eflani’nin, Safranbolu’nun biz yanındayız ama birileri de bunun üstünden rant kazanmak, siyasi itibar kazanmak peşinde. Bu seçim kimin siyasi itibarı, kimin işi yapacağını belirleyecek bir seçim. Karabük genelini düşünmeye gerek yok, bu Karabük’ün seçimi. Onun için buradaki dostlarıma şunu söylüyorum, gelin bizi destekleyin bu seçimde. Nasıl 2009 senesinde beni desteklediniz Karabük’te, çok büyük bir değişim yaşadık, biz buradan milletvekili çıkarttığımız zaman bu değişimin devamı nasıl oluyor, Ankara’daki sesimiz nasıl duyuluyor hep beraber izleyip hep beraber göreceğiz” diye konuştu.