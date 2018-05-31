Başkan Vergili, İYİ Parti’nin bir sonraki seçimi göremeyeceğini belirterek, yarını olmayan bir parti olduğunu söyledi. Siyasette geçici vaatler vermenin çok kolay olduğunu ve bu vaatlerin gerçekleştirilmediği zaman insanların bir daha güvenmeyeceğini belirten Vergili “Siyasette yalan söyleyen insan belki bir an başarılı olmuş olarak gözükebilir. Fakat siyasi hayatının devamında başarılı olamaz. Çünkü siyasette yalan çabuk kabul edilebilen bir şeydir. Bu yalan ortaya çıktığı zamanda kitlelerde büyük bir hayal kırıklıklarına sebebiyet verir. İnsanlardaki hayal kırıklıklarını da bir daha hiçbir şekilde tamir edemezsiniz. Benim en büyük korkularımdan birisi şuydu. 2009 senesinde seçim broşürünü dağıttığım zaman herkes sen bunları yapamazsın diyordu. Benim ise tek düşündüğüm bu broşürdekileri yapamadığım zaman çocukların, gençlerin, Karabüklülerin hayallerini kırmış olmamdı. Bunları gerçekleştiremeseydim belki bir kere seçilirdim ama bir daha siyasi hayatım diye bir şey söz konusu olmazdı. Şükürler olsun biz bunların hepsini gerçekleştirdik” dedi.

İYİ Parti Karabük Milletvekili Adayı Dursun Altıparmak’ın Cumhuriyet Halk Partisi’nden aday olmayarak çok büyük fırsatı kaçırdığını dile getiren Vergili, “Bir yer de durup istikrar gösteremezseniz. Oradan başarıyı kaçırdığınız için ayrılma ihtiyacı duyarsınız. Başka bir yerde başarılı olmaya çalışırsınız. Dursun Altıparmak şu anda çok büyük bir fırsat kaçırdı. Zaten Cumhuriyet Halk Partisinden büyük ihtimalle birinci sıra Milletvekili adayı olacaktı. Cumhuriyet Halk Partisinden Milletvekili olma ihtimali de çok yüksek olurdu. Bu fırsattı böyle bir ittifak yapılacağını bilmediği için kaçırdı. Yoksa bu ittifakın olacağını bilseydi, Cumhuriyet Halk Partisi’nden ayrılmazdı. İnsanların kısmeti kapandıktan sonra ne yapsalar boştur” ifadelerini kullandı.

“Dursun Altıparmak’ın önde gittiği empoze ediliyor”

Karabük’te siyasilerin kendilerine göre taktikleri olduğunu ve İYİ Parti Karabük Milletvekili Adayı Dursun Altıparmak’ın seçimde önde olduğuna dair söylentilerin empoze edildiğine dikkat çeken Vergili, “Bizim kendimize göre taktiklerimiz vardır. Adalet ve Kalkınma Partisinin ve Cumhuriyet Halk Partisinin de kendilerine göre bir taktikleri vardır. Dursun Bey’in de bir taktiği vardır. Karabük’te Belediye Başkanlığı yapmıştır. Mutlaka her mahallede tanıdıkları olacaktır. 2009 seçimlerinden örnek vereyim. Dursun Altıparmak önde dediklerinde bizden 10 bin oy eksik aldı. Şu anda da Dursun Altıparmak, Cumhuriyet Halk Partisinden önde diye söyleniyor. Ben size şunu söyleyeyim. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi ile Dursun Altıparmak arasında 6 bin oy fark var. Bu farkı 4 bin bile düşüremez. Fakat şu anda sürekli olarak empoze edilen Dursun Altıparmak’ın önde gittiğidir. Ama böyle bir şey yok” diye konuştu.

“Karabük’e verebilecekleri hiçbir şey yok”

Milletvekili adayı Dursun Altıparmak’ın ister milletvekili olsun, ister Belediye Başkanı olsun Karabük’e verebilecekleri hiçbir şey yoktur diyen Vergili, “3-5 kişinin yerini kamulaştırıp, buradan siyasi menfaat elde edeceğim diye, dağın tepesine Organize Sanayi yaptı. 2005 yılından beri emek veriyoruz ancak doldura bildik. Organize Sanayiye şahsım olarak 3- 3.5 milyon dolarlık indirme tesisi yapıp, devlete hibe ettik. Elektriğin gelişiyle birlikte organize sanayide ancak bir canlılık oluşturabildik. Bu düşünce Dursun Altıparmak’ın düşüncesiydi. Bu arkadaşlar Milletvekili olsa Karabük’e ne faydası olacaktır. Yaptığı siyaset hiç etik değil. Ben 400 kişiye kumanya veriyorum. Fakat hiçbirinin ismini de bilmem, bir Allah’ın kuluna da bunlarla ilgili siyaset yaptırmam” dedi.

“İYİ Parti yarını olmayan bir partidir”

İyi Parti’ye Milliyetçi Hareket Partisi’nden oy veren vatandaşların çok iyi düşünmeleri gerektiğini belirten Vergili, şunları söyledi:

“Kesinlikle İyi Parti’nin bir şansı olmadığı halde, bir yerlere hizmet etmiş oluyor. Milliyetçi Hareket Partisi çok farklı bir partidir. Biz yüzde 5 veya yüzde 10’da oy alsak, nesiller boyu devam edecek bir partiyiz. İyi parti ise 5 yıl sonraki seçimi görmeyecek, yarını olmayan bir partidir. Bizim misyonumuz, fikirlerimiz, düşüncelerimiz parti olarak her zaman devam eder. Bizim alternatif bir partimizde asla olmaz. Mesela Büyük Birlik Partisi, İyi Parti hiçbir zaman bizim alternatifimiz olmaz. Büyük Birlik Partisi de kurulduğu dönemde ne yaptığının farkına varmadan bir yerlere hizmet etmiştir. Şuanda da İyi Parti ne yaptığını bilmeden bir yerlere hizmet ediyor.”

“Recep Tayyip Erdoğan yüzde 61-65 arası bir oy alacaktır”

Karabük’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 61-65 arasında bir oy alacağını ifade eden Vergili, “Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti bir yarış içerisindedir. Bizde Milliyetçi Hareket Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi olarak yarışıyoruz. Anketlere göre onlar farklı kulvarda, biz farklı kulvarda yarışıyoruz. Karabük’te 2-1 olma ihtimali çok yüksektir. 3-0 olmalı ihtimali yüzde sıfır olduğu gibi 1-1-1 olma ihtimalide var” dedi.

“Havaalanı Eflani’den başka bir yere yapılamaz”

Bartın’a ve Karabük’e hizmet verebilecek havaalanı Eflani’den başka hiçbir yere yapılamayacağını söyleyen Vergili, “Üniversitenin oraya yapacakları havaalanının pisti en fazla bin 300 metredir. Senin 2 bin metrenin altında pistin olmamalı ki büyük uçaklarda inip kalkabilsin. Üniversitenin oraya anca küçük uçakları indirebilirsin. Birilerinin özel uçaklarını indirerek, birilerine hizmet etmiş olursun. Yarın büyük uçakların inip kalkabileceği havaalanı yapalım dediğimizde sizin havaalanınız var diyecekler. Yarın Rafet Vergili Karabük’e havaalanı yaptırmıyor da diyebilirler. Bu projeyi ortaya atan da şuan ki Adalet ve Kalkınma Partisi Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal’dır. Şimdi şöyle diyebilirler, biz ittifaka zarar vermeyelim diye, Rafet Vergili’ye cevap vermiyoruz. Siz ister cevap verin, ister vermeyin. Biz Recep Tayyip Erdoğan’a oy veriyoruz. Size oy verme mecburiyetimiz yok. Biz vatandaşa doğruları ve yanlışları söylüyoruz. Büyük düşüncelerin peşinden gidelim. Ufak düşüncelerin değil.” İfadelerini kullandı.