Vergili KARDEMİR'e ay sonuna kadar zaman verdi

Vergili, hava kirliliğine neden olan KARDEMİR'in skal kırma tesislerini sona erdirmelerini, ay sonuna kadar faaliyetlerini durdurmaları gerektiğini ve üzerinin tam olarak kapanmadığı takdirde yargıda mücadelesini sürdüreceğini söyledi.

Bugüne kadar şahıslara yönelik belediye başkanı olmadığını belirten Vergili, “Karabük'te üç-beş zenginin oyuncağı olmadım. Ben bütün hizmetimi allah rızası için yaptım. Elimden geldiğince Karabüklülere hizmet etmeye çalıştım. Hiçbir seçim çalışmamda Karabük'te ileri gelenlere gidip hiç birinden oy ve maddi destek istemedim. Karabük'ün en ücra köşesindeki Karabüklünün gidip elini sıktım” dedi.

“500 bin ton cüruf şehir dışına taşındı”

Karabük'te çevre kirliliği, hava kirliliği gibi problemlerin ve bunların başında marzinc problemi olduğunu kaydeden Vergili, şunları söyledi: “Biz evvela marzinc'ten başladık olaya. Marzinc 500 bin ton cürufu Karabük'ten şehir dışına taşıdı. Benim belediye başkanı olarak görevim bu. Bu cürufun şehir dışına taşınması ve depolanması bu şirkete en az 100 trilyon TL mal oldu. Komisyon kuruldu ve eşliğinde belediyeden görevli AK Partili, MHP'li bir meclis üyesi arkadaşımız her ay sürekli olarak denetime gidiyorlar. Orada işçi sağlığından çevreye kadar tamamının denetimleri yapılıyor. Yıl sonuna kadar da 45 trilyon TL'lik arıtma tesisi yapıyor kendine. 33 trilyon TL'de Karabük için bağışta bulundu. Bu da belediye meclisinden geçti, şartlı bağış olarak. Çünkü bizi Karabük'te para ile satın alacak hiçbir güç yok. Türkiye'de hiçbir güç yok. Birileri bunun üzerinden propaganda yapabilir. İstedikleri gibi yapsınlar. Onlara 500 bin ton cürufu taşıtmadan onlarla o fabrikanın denetimini komisyon eşliğinde yapılacak kararını imzalamadan şartlı bağışlarını kabul etmedim. Şuanda tam Avrupa standartlarında çalışan bir fabrika oldu. Hiçbir cüruf orada bekletilmiyor. Günlük çıkan cüruf atık depolama tesislerine Ankara veya İstanbul'a sevk ediliyor.”

‘KARDEMİR'e ay sonuna kadar müsaade'

Karabük Demi Çelik Fabrikaları'nı (KARDEMİR) hava kirliliği nedeni ile 2 yıldır uyardıklarını yatırımlarını geciktirdiklerini ve sürekli olarak bahane bulduklarını söyleyen Vergili, “Bakanlığa ve Belediye'ye kendilerine göre çalışma ve iyileştirme programları veriyorlar. Utanmadan şehrin ortasında açık sahada biz dumanlara katlanıyoruz. Karabük Mahallesinin ortasında her tarafı açık skal kırma tesislerini çalıştırıyorlar. Bunun fabrika ile hiç alakası yok. Karabük'te çevre müdürlüğü de hattanelerin çatılarını, atölyelerin cam pencere kapattırıyor. Önündeki skal kırma tesislerini görmüyor, tüm mahalle toz altında. Ben Karabüklülere borcumu ödemek için buradayım. Bütün varlığımızı Karabük'te elde ettik. Yıl sonu gelmeden hatta bu ayın sonu gelmeden skal kırma faaliyetlerini durduracak, tam kapalı hale gelmedikçe çalışırsa yargıda sonuna kadar mücadele edeceğim. Dağa taşa cüruf dolduruyor. 50 sene sonraki nesillere taş yığını bırakıyor tepelerde” diye konuştu.

“Bunun hesabını yargıda verecekler”

Kardemir Karabükspor'un yaşadığı sıkıntılara da değinen Vergili sanayi şehirlerinde bulunan fabrikaların spor kulüplerini taşıyıp, desteklediğini kaydederek “Biz devlet zamanında iken bile Demir Çelik'ten aldığımız her mal için Karabükspor'a bir bağış yaptıktan sonra makbuzla Demir Çelik'e öyle girerdi. Bazıları kendi menfaatleri için Karabükspor'u bundan dahi mağdur ettiler. Spor kulübünün içerisi tamamen programlı bir şekilde boşaltılmış. Şuan bu enkaz Karabüklülerin sırtına yıkılmış. Karabüklülerin de bunun altında kalkma ihtimali sıfır olan bir kulüp haline gelmiş. Bizim kulübümüze ellerini sokmasalardı, içerisine girmeseler de bu durumda olmazdı. Birileri bunun hesabını yargıda verecekler” ifadelerini kullandı.