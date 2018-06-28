Vergili, "Konuşa konuşa Eflani’ye de havaalanı yaptıracağım”

Yaptığı hizmetlerle şehrin her noktasında imzası olduğunu belirten Başkan Vergili,“Ben Karabük’te yokken bazı kişiler kendilerine göre demeçler verip, sonradan da bu demeçlerini sosyal medyalarında ilan ediyorlar. Bu konuyu ben sizlere izah edeyim. Eflani Belediye Başkanımız İbrahim Ertuğrul Bey bizim hakkımızda bir açıklama yapmış. Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili Eflani’ye havaalanı yapsın, onun heykelini dikeceğim diye. İbrahim Bey’in benim heykelimi dikmesine ihtiyacım yok. Ben Belediye Başkanlığını bıraktıktan sonra benim adımı herhangi bir caddeye verilmesine de gerek yok. Çünkü bizim her yerde imzamız var. İbrahim Bey açıklamalarında havanda su dövmek gibi basit kelimeler kullanmaktadır. Yıllardan bu tarafa Eflani Belediye Başkanımızın tek icraatı havanda su dövmek olmuştur” dedi.

“Konuşa konuşa Eflani’ye de havaalanı yaptıracağım”

Vergili, bu zamana kadar hiçbir parti ayrımı yapmadığını, ne kadar Ak Partili Belediye varsa da yardımcı olmaya çalıştığını ifade ederek şunları söyledi: "Çankırı’nın, Karabük’ün birçok kazasında isteyen ne istediyse Karabük Belediyesinden alıp gider. Sen bugüne kadar Eflani’ye ne yaptın da, ne istedin de sana kim vermedi. Şimdi bu yalnız benim meselem mi? Eflani’ye havaalanı yapılması yalnız benim meselem mi, Yenice’ye Organize Sanayi yapılması yalnız benim meselem mi? Eskipazar’a Organize Sanayi yapılması yalnız benim meselem mi? Eskipazar Organize Sanayi diye diye Eskipazar’a Organize Sanayi yapıldı. Şimdi de büyüteceğiz diye uğraşıyorlar. Aynı şekilde Yenice’ye konuşalım. Yenice Organize Sanayi diye diye orası da karara alındı. Öyle veya böyle bu arkadaşlar, Belediye Başkanları bu işlerin arkasında duruyor. Önce hepsi sessiz kaldı bu söylediklerime. Sen hem sessiz kalıyorsun, hem duyarsız kalıyorsun, hem de Eflani’ye bu havaalanının yapılmasını neden istemiyorsun. Sen evvela bunu açıkla. Şimdi ben çok kısa bir cevap vermiş oldum ama şunu unutmasın. Ben konuşa konuşa Eflani’ye de havaalanı yaptıracağım. “