Vergili “Küçük düşüncelerle Karabük boğulmaktadır”

Fevzi Çakmak Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi önünde ramazan etkinliğinde söz alan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, “Karabük’e Havaalanı lazım dediğimiz zamanda sizin havaalanınız var diyecekler. Bu küçük düşüncelerle Karabük sürekli olarak boğulmaktadır” dedi.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili Sosyal Yaşam Merkezi sertifika dağıtımında yaptığı konuşmada Karabük’te göreve geldikleri 9 yıl boyunca hafife alınacak işler yapmadıklarını belirterek, “Bir milyon nüfuslu şehirlerden daha fazla hizmet ürettik. 650 kilometre su borusu döşedik. 1 milyon tondan fazla asfalt kullandık. Battı çıktı, meydan, kütüphane, köprüler, üst geçitler, alt geçitler ve parklar yaptık. Daha önce mahallemizde de çocukların oynayabileceği hiçbir yer yokken, para ile yer satın alarak park yaptık. Biz bu şekilde 103 tane park yaptık. Halim deresinin yapılması ile birlikte yukarıda kendiliğinden bir mahalle daha oluşmuş oldu” dedi.

Vergili, kısa süre içinde Devlet Demir Yolları arazisinin de parasının tamamını ödeyeceklerini söyledi.

“Küçük düşüncelerle Karabük boğulmaktadır”

Karabük’ün sesinin Ankara’da duyurulamadığını ve bunun için seçimde partisi için vatandaştan destek istediğini ifade eden Vergili, “Yine bir seçim dönemine geldik. Herkes bir şeyler üretip, bir şeyler konuşuyor. Fakat Karabük ile ilgili önemli bir meseleyi ele alıp da konuşan hiç kimse yok. Karabük’te işsizliğin çözülmesi ile ilgili Eskipazar’a çok büyük bir Organize Sanayi yapılmalı dedik. Bizim çok büyük düşündüğümüz Organize Sanayi Küçültülerek, Şu anki mevcut Organize Sanayi kadar bir alan oldu. Havaalanı ise Eflani’ye yapılmalı dedik. Havaalanını da küçülterek, üniversitenin oraya küçük uçakların inip kalkabileceği havaalanı yapıyoruz diye ortaya çıktılar. Bu havaalanını yaptıktan sonra hiçbir zaman büyük uçaklar bu havaalanına inip kalkamayacak. Yarın Karabük’e Havaalanı lazım dediğimiz zamanda sizin havaalanınız var diyecekler. Bu küçük düşüncelerle Karabük sürekli olarak boğulmaktadır. Benim sizlerden ricam, bu seçimde bizim partimize destek verin. Bu söylediklerimizi Ankara’da iletecek arkadaşlarımız olsun. Milletvekillerinden beklentilerimiz Karabük ile ilgili önemli kararları Ankara’da duyura bilmeleridir. Şu anda bizim sesimiz Ankara’da duyulmuyor” diye konuştu.

Karabük Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi ortaklığında Fevzi Çakmak Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezinde açılan kursları başarı ile bitiren kursiyerlere sertifikalarının verilmesi ile başlayan program çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler ile gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.