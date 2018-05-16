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16 Mayıs 2018 10:39

Vergili, “Temiz ve hijyenik Karabük için çalışmalar sürüyor”

Karabük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, hava şartlarının elverişli olmasını fırsat bilerek, Belediye sınırları içerisindeki cadde ve sokakları tazyikli suyla yıkama çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Vergili, “Temiz ve hijyenik Karabük için çalışmalar sürüyor”

16 Mayıs 2018 10:39


Temiz ve sağlıklı bir çevre için çalışmalarını sürdüren Karabük Belediyesi, caddeleri tazyikli su ile yıkayarak toz, toprak, çamur ve kötü görüntülerden arındırmış oluyor. Halkın genel sağlığını ilgilendiren konularda hassas davranarak temizliğe gerektiğinden fazla önem gösteren Karabük Belediyesi, bu kapsamda sokakların daha temiz ve hijyenik olmasını sağlıyor. Karabük Belediyesi böylece yol yıkama çalışmaları ile yol kenarları ve kanallarda biriken çöpler nedeniyle, çevreye yayılan koku ve hastalıkların da önüne geçilmiş oluyor.


Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili konu üzerine yaptığı açıklamada; "Kentimizin temizliği ile ilgili çalışmalarda da Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz oldukça titiz bir şekilde çalışmaktalar. Daha temiz ve hijyenik bir Karabük için çalışmalarımızı hava şartlarının elverdiği ölçüde sürdürüyoruz. Yol yıkama çalışmalarımız program dahilinde devam edecektir” dedi.


Yol yıkama çalışmaları sırasında temizlik ekiplerine teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, periyodik aralıklarla yapılan bu çalışmayı takdir ettiler.




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