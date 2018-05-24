Vergili. “Türkiye Çok Kritik Bir Noktadan Geçiyor"

Aydınlıkevler Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi önündeki programa çocuklar başta olmak üzere mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi.

Karabük Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğince Aydınlıkevler Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezinde açılan kursları başarı ile bitiren kursiyerlere sertifikalarının verilmesi ile başlayan program çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler ile gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili Sosyal Yaşam Merkezi’nin her mahallede olmasının Türkiye’de bir ilk olduğunu ifade ederek, “Bizim İlk icraatlarımızdan birisi bu Sosyal Yaşam Merkezleriydi. Biz bu Sosyal Yaşam Merkezlerini yaparken, bu kadar masrafa ne gerek var diyorlardı. Biz de diyorduk ki bu Sosyal Yaşam Merkezlerinden bir kişi dahi okuryazar diploması alsa masrafını çıkartmış olur. Şu anda 1000’e yakın kursiyerimize okuryazar diploması verdik. Her mahallede olan bu Sosyal Yaşam Merkezleri Türkiye’de bir ilktir” dedi.

Vergili, rüşveti, torpili ve paraları sağa sola peşkeş çekmeyide ortadan kaldırdıklarını belirterek, “Göreve geldiğimiz gün belediyenin elektrikleri kesilmiş ve işçisinin maaşını ödeyemiyordu. İşçimizin 11 ikramiye alacağı vardı. Nasıl para bulunacak diye herkes hesap yapıyordu. Üç ay sonra yaptığımız programla Karabük Belediyesi bir daha kimseye muhtaç olmadan, 9 seneyi bu şekilde tamamladı. Bir gün dahi para sıkıntısı çekmedik. Karabük Belediyesi şu an kasasında parası bulunan Türkiye’nin en zengin Belediyesidir. Biz Belediyenin kasasına kimsenin elini sokturtmadık. Böylece de kasamız parayla doldu”

Dünyadaki global sermayenin Türkiye’ye karşı bir tavır aldığını kaydeden Vergili şunları söyledi: “Bildiğiniz gibi önümüzdeki günlerde seçim var. Şuan bütün partiler adaylarını belirledi. Türkiye çok kritik bir noktadan geçiyor. Dolar bugün 5 TL seviyesine gelip yeniden düşmeye başladı. Bunun sebebi dünyadaki global sermayenin, Türkiye’ye karşı bir tavır koymasıdır. Önümüzdeki 30 gün Türkiye’nin bekası için çok önemlidir. Bu yüzden sizler adayları iyi değerlendirmelisiniz. Ben sizlere ne kadar hizmet ettiysem, Milliyetçi Hareket Partisi’nin adayları da sizlere ellerinden geldiği kadar hizmet etmeye devam edeceklerdir. Sizin içinizden birisi, sizin birer parçanız olup Ankara’da sizlerin temsilcisi olacaklardır.”