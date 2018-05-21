Vergili, “Türkiye’nin en zengin belediyesinin Karabük Belediyesi’dir”

Karabük Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğince Namık Kemal Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezinde açılan kursları başarı ile bitiren kursiyerlere sertifikalarının verilmesi ile başlayan program çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler ile gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Programa çocuklar başta olmak üzere mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili Sosyal Yaşam Merkezi sertifika dağıtımında yaptığı konuşmada Türkiye’nin en zengin belediyesinin Karabük Belediyesi olduğunu belirterek “Biz bu Sosyal Yaşam Merkezlerini yaparken, herkes bize şunu söylüyordu. Bu Sosyal Yaşam Merkezlerine neden bu kadar masraf yapıyorsunuz. Biz de bu kişileri şunu söylüyorduk. Bu Sosyal Yaşam Merkezinde bir kişi dahi okuma yazma öğrense, Sosyal Yaşam Merkezlerinin masrafını çıkarmış oluruz diyorduk. Şu anda Sosyal Yaşam Merkezlerinde bin’in üzerinde okuma yazma sertifikası verildi. Bir kişi bile olsa kurs açıyoruz. Herhangi bir nedenlerden dolayı nikâhını kıyamamış kişiler var ise biz onların nikâh işlemlerini tamamlayacağız. Bu iki olay bizim için çok önemlidir. 9 yıllık görev sürem içerisinde Karabük’te köklü değişiklikler yaptık. Bu işleri yaparken hiç kimseye muhtaç olmadık, hiç kimsenin kapısında para diye yatmadık. Ne zaman sıkıntıya düşmüş olsak, bir vesileyle önümüzdeki kapıların hepsi açıldı. Geldiğimiz gün elektriklerimiz kesilmiş, işçimiz 11 aylık ikramiyesini alamamıştı. Şu anda Türkiye’nin en zengin belediyesi Karabük Belediyesi’dir. Yapacağı tüm işlerin parası hazır olan bir belediyedir. Karabük Belediyesi’nin kasasını dolduran Karabüklülerin dualarıdır. Bundan sonraki hizmetlerimizde en iyi şekilde yapılıp, size vermiş olduğumuz sözlerin hepsi tamamlanacaktır” dedi.