Vergili, "Ülkeyi kaostan kurtaracak şey demokrasi ve hukuktur"

yılı dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

"Ülkeyi kaostan kurtaracak şey darbeler değil, demokrasi ve hukuktur" ifadelerini kullanan Başkan Vergili, “Bugün 12 Eylül 1980 darbesinin, Eylül'ü Kara Eylül yapan, Türkiye'nin üzerine kara bir bulut gibi çöken o melun günün 38. yıl dönümüdür. 38 yıl önce bugün, Türkiye güne tank sesleriyle uyandı. Seçimle iktidara gelen hukümet devrilmiş, sokaklarda postal sesleri yankılanıyordu. Türkiye'yi tamamen değiştiren müdahale sonrasında 650 bin kişi gözaltına alındı, 1 milyon 683 bin kişi fişlendi, 50 kişi idam edildi, 171 kişinin ‘işkenceden öldüğü' belgelendi. 12 Eylül, Türkiye'nin geleceği ve ilerlemesine kurulmuş hain bir tuzaktır. O gün bu milletin körpecik evlatları emperyalizmin oyunlarına kurban edilmek istendi. Biz her türlü emperyalizmin ülkemiz üzerindeki oyunlarını bozmak, ülkemizi bütün dış güçlerin uzantılarından korumak isteyen o kutlu yolculardan olma yolunda ilerleyeceğiz. 12 Eylül, Milletimizin özgürlüğüne vurulmak istenen ne ilk ne de son darbedir”dedi.

“5 bin şehidimizi rahmetle anıyorum”

Türk Milletinin özgürlüğüne, milletin kurucusu olduğu kurumlarla pranga vurulmak istenen bu kara günün yıl dönümünde, 12 Eylül askeri darbesinde yargılanarak idam cezasına çarptırılan, bu güzel ülkenin geleceği uğruna, vatan uğruna, bayrak uğruna, din uğruna, devlet uğruna, inandığı ülküsü imanı uğruna, gözünü kırpmadan, sesini titretmeden bedel ödeyen Mustafa Pehlivanoğlu, Ahmet Kerse, Ali Bülent Okan, Cengiz Baktemur, Cevdet Karakaş, Fikri Arıkan, Halil Esendağ, İsmet Şahin, Selçuk Duracık başta olmak üzere şehadet şerbetini içmiş 5 bin ülkücü şehidimizi rahmetle minnetle anıyor, bizler de milletimizin açtığı yolda, bu vatanda yeşeren özgürlük, barış, hoşgörü gibi tüm insani değerleri koruma ve geliştirme yolunda el birliğiyle ve var gücümüzle çalışacağız” ifadelerini kullandı.