Vergili, “Yapamayacağım bir şeyin sözünü vermedim”

Karabük Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğince Atatürk Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezinde açılan kursları başarı ile bitiren kursiyerlere ve okul öncesi eğitimini başarı ile tamamlayan kreş öğrencilerine sertifikaları verildi.Sertifika töreni öncesi sosyal yaşam merkezi kreş öğrencileri tarafından gösteriler düzenlendi. Program daha sonra çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler ile gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

“Yapamayacağım bir şeyin sözünü vermedim”

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili Sosyal Yaşam Merkezi sertifika dağıtımında yaptığı konuşmada Atatürk Mahallesindeki Sosyal Yaşam Merkezinin, ilk yapılan Sosyal Yaşam Merkezi olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bugüne kadar siyaset yapıyorum diye hiçbir zaman yapamayacağım bir şeyin sözünü vermedim. Oy almak için yalan söylemedim. Bu arkadaşlarımız yalnız oy peşinde, Karabük’e iş yapma peşinde değiller. Bir yerel yönetici olarak, benim yöneteceğim siyaset Karabük siyasetidir. Her şey hükümetten, devletten beklenmez. Sizin burada büyük düşüncelerle alacağınız kararlar sorunları çözer."

Belediye Başkanlığı seçiminde oyları sadece kendi partisinden almadığını söyleyen Vergili, “Ben yeniden bu oyların hepsine talibim. Çünkü bizim sesimizi Ankara’ya taşıyacak arkadaşlara ihtiyacımız var. Biz önümüzdeki 5 yıl içerisinde Karabük’ü bir kez daha büyüteceğiz. Bunu da hep beraber göreceğiz” diye konuştu.